В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который 2 апреля набросился на журналистов телеканала Zik в Гидропарке. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом пресс-служба прокуратуры Киева сообщает в Facebook.

"Киевской горпрокуратурой №4 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на съемочную группу телеканала Zik на территории столичного Гидропарка", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, 2 апреля мужчина, находясь на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился замечание журналистов о том, что он нарушает карантин, и напал на них. Он несколько раз ударил журналистку и оператора, а также пытался повредить технику.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, "Страна" писала о том, что нападение совершил экс-атошник по фамилии Шаповалов. В качестве меры пресечения ему выбрали домашний арест.