Сотрудники СБУ задержали двух сепаратистов из группы Валерия Бергмана (известен также как "Немец"), которая, как заявляет спецслужба, причастна к подрыву мостов на Донбассе.

Об этом во вторник, 28 апреля, информирует пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонита. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы", - говорится в сообщении.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

По словам силовиков, 8 сентября 2019 года сотрудники СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий он дал признательные показания.

Правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении тайников со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им группы.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Как утверждают в пресс-службе СБУ, с октября 2019 года по апрель 2020-го было ликвидировано на территории Луганской и Донецкой областей несколько тайников "группы Бергмана". Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые также признали свою вину в совершении террористических актов.

Сейчас им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Напомним, что недавно в Украину вернулись 20 граждан в результате обмена пленными. Из них двое военных, один правоохранитель и 17 гражданских.

Ранее мы писали, что недавно на Донбассе сепаратисты 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне Операции объединенных сил. Один военный получил ранение.