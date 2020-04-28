В Молдове авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса, могут возобновить уже с 15 мая. Дело в том, что режим чрезвычайного положения к этому времени завершится, а продлевать его, скорее всего, не будут.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Молдовы Иона Кику сообщает Newsmaker.

По его словам, правительство рассмотрит возможность возобновить с 15 мая регулярные коммерческие авиарейсы уже на этой неделе

"Понятно, что этот вопрос нужно еще обсуждать, но мы уже говорим об этом", - сказал Кику.

По словам Кику, учитывая нынешнюю ситуацию с заболеваемостью, правительство не потребует продлить режим чрезвычайного положения. Однако многое зависит от обстановки на следующей неделе.

Отметим, что Молдова полностью приостановила авиасообщение со всеми странами за угрозы распространения коронавируса еще 17 марта. Во время чрезвычайного положения позволили летать только чартерным рейсам, одобренным комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Украине министерство инфраструктуры рассматривает возможность запуска транспортного сообщения с 12 мая. Речь о городском, пригородном и междугороднем транспорте. А после планируют запустить авиасообщение, но только внутри страны.