Вспышка коронавирусной инфекции, вызванная нарушениями карантина на Пасхальные праздники в Украине, может случится в течение следующих семи дней.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, ограничительные меры на Пасхальные праздники помогли предупредить резкий скачок в количестве новых случаев коронавируса. "Спустя неделю у нас нет значительной вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи", - считает Ляшко.

Чиновник полагает, что если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правила социального дистанцирования, то страна продолжит идти в прогнозируемом эпидемиологическом режиме.

Видео: YouTube/ Свобода Слова. Слова Ляшко с 01:33

Напомним, что по состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано уже 9 410 случаев заражения коронавирусом. Новых случаев за сутки - 401.

Ранее Ляшко рассказал, в каких регионах начнутся первые ИФА-тестирования на наличие у украинцев антител к Covid-19.