В Киеве, в многоэтажке в Дарницком районе, взорвалась граната. В результате пострадали двое мужчин, один из них - в критическом состоянии.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого, 4. Взрыв произошел в подъезде на 14-м этаже. По предварительной информации, там трое молодых людей изучали гранату. Все они были в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге граната взорвалась. Прибывшие на место врачи обнаружили мужчину 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Также ранен его сосед, 1983 года рождения.С ними был третий мужчина, 1988 года рождения, тоже сосед, но он не получил травм.

Напомним, в Киеве поймали сержанта, который продавал гранаты и патроны разного калибра.