На фоне того, как мировые биржи констатируют падение цен на нефть, у побережья Калифорнии в США из-за нехватки места для хранения "черного золота" стоят в очереди на разгрузку уже 30 танкеров.

Об этом информирует Bloomberg.

Танкеры стоят неподалеку от города Лонг-Бич в залив Сан-Франциско, они загружены нефтью, объем которой способен закрыть 20% ежедневного мирового (докризисного) спроса на это сырье - более 20 млн баррелей.

По данным парижской компании Kpler SAS, которая отслеживает движение танкеров, это самое большое количество нефти, которое за один раз находилось у западного побережья США.

Стоит напомнить, что спрос на нефть упал из-за пандемии коронавируса в мире, так как потребности в этом ресурсе у людей и предприятий, находящихся на карантине, практически нет.

Отметим, что недавно цена на нефть эталонной марки Brent рухнула на мировых площадках до $15,99 впервые с 1999 года. Это так же минимальная цена на нефть в этом веке.

Также мы писали, что 20 апреля нефть бренда WTI стала стоить минус 37,6 долларов за баррель.