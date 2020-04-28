Главный скандал наступившего дня - это работающий "для своих" ресторан депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Крещатике приезжают политики и представители олигархов.

То есть идет настоящий пир во время коронавируса.

Это с одной стороны подрывает веру в необходимость карантина, которого не придерживаются, как оказалось, правящие круги.

С другой - обострило борьбу за место "смотрящего" от "Слуги народа" по Киеву, которым сегодня является Николай Тищенко. Что в преддверии местных выборов является задачей первостепенной важности.

"Страна" разбиралась в новом скандале вокруг нардепа.

"Я к Коле". Как "Велюр" работает на карантине

Ресторан "Велюр", который принадлежит "слуге народа" Николаю Тищенко, продолжает работу вопреки карантину. Об этом говорится в расследовании "Я к Коле" журналистов программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Корреспондент Анастасия Усенко, работавшая над сюжетом, представила свою работу так:

"Это - ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко. Настолько "депутата", что его ресторан работает несмотря на карантин. Закон один для всех, ага?

В ресторан приезжают депутаты, "решали", бизнесмены, экс-регионалы. В ресторане что-то празднуют. Из ресторана в полном расфокусе, шатаясь в разные стороны, выходит нардеп Антон Яценко (который позже скажет, что его там не было). Как и остальные посетители.

Мы с Максим Опанасенко понаблюдали за "Велюром" больше недели. Днем. Вечером. В выходные. Ресторан работает. Не для всех. Для вип-персон. Для "своих". Настолько "своих", что за час туда заходит десяток человек.

И это в то время, когда весь адекватный ресторанный бизнес закрыт на карантин. Кто несет большие убытки, кто-то уже потерял бизнес.

Жлобство, миксованное с наглостью и чувством вседозволенности".

На видео заметно, что в ресторан поочередно заходят люди. В основном - из украинского бомонда, приближенного к власти.

Среди них удалось узнать нардепа от фракции "Возрождение" Антона Яценко, бизнес-партнера Игоря Коломойского и помощника народного депутата правящей партии Павла Куфтырева, депутата и бывшего сценариста "Квартала 95" Александра Кабанова, менеджера "Метинвеста" Виталия Киселя, первого заместителя главы Офиса президента и бывшего продюсера "Квартала 95" Сергея Трофимова, депутата от "Слуги народа" Игоря Негулевского.

Последний в комментарии журналистам сказал, что мог забирать там еду: "Я заказываю там еду и забираю там еду всегда".

Нардеп Антон Яценко объяснил свое появление в "Велюре" так: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан", хотя поначалу он и отрицал факт визита. А вот журналистам заказать столик в "Велюре" не удалось - там им ответили, что не работают.

Николай Тищенко вовсе отрицает, что ресторан "Велюр" принадлежит ему. Поэтому на просьбу прокомментировать нарушение карантина ответил: "Это вопрос не ко мне". Хотя он даже публично не пытается скрывать собственность - на сайте сети ресторанов "Наша карта" указано его приветственное слово.

Ресторан "Велюр" находится в центре Киева, на Льва Толстого, 43. Там представлены азиатская, европейская, тайская, украинская, французская и японская кухни.

Например, в ресторане можно заказать порцию лягушачьих лапок за 479 гривен, пиццу с морепродуктами за 2190 гривен, салат с мясом краба и грешками с икрой за 1055 гривен. Винегрет там стоит 149 гривен, оливье - 199 гривен, правда, он с карпаччо из сладкой креветки.

Что ответил Тищенко на обвинения

На следующий день после публикации сюжета депутат написал в Инстаграм пост со своим комментарием. По словам Тищенко, "Велюр" не работает - в нем проходят исключительно личные встречи. А также заседания штаба партии, который Тищенко возглавляет.

Причем депутат утверждает, что никого на этих встречах не обслуживают, и гости расходятся голодными.

"Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продается. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски.

Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции...

В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни...

PS. Разумеется, если есть "информационный заказ", правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила".

"Карантин аннулирован". Что говорят в соцсетях

История с рестораном обсуждается в силу того, что карантин у нас, оказывается, не для всех. Особенно возмутительна работа "Велюра" в свете того, что весь остальной бизнес несет уже очень серьезные убытки от простоя.

"Тысячи бизнесов закрылись - десятки тысяч людей сидят без работы.

Вы ловите мужика за купание в Днепре.

Вы штрафуете кафе за вынос кофе.

Вы не даете работать фермерским рынкам - даже в ограниченном режиме.

И вы всей фракцией Слуги Народа каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем.

Вся страна сидит 44 дня в карантине, по всему городу висят объявления про аренду помещений там, где еще месяц назад работали пиццерии и кафе, а вы - будучи депутатами СН, высшими руководителями Офиса Президента и членами команды Зеленского харчуетесь в работающем для вас ресторане.

Не дома

Не по доставке.

Не на вынос.

А еще вы выкручиваетесь глядя в глаза - врете и делаете вид, что это не вы.

Власть!

А теперь услышьте.

Начиная с сегодняшнего дня, вы не имеете никакого права обвинять простых людей по всей стране , что они не соблюдают карантин.

Вы жируете

Вы празднуете

Вы не соблюдаетесь карантин.

Вы не Слуги Народа - вы обыкновенные уроды, которые дорвались до власти - считаете всех нас лохами, а себя хозяевами этой жизни.

Именно такая несправедливость - когда вам можно ВСе, а нам всем - закон, станет вашим приговором", - пишет предприниматель Алексей Давиденко.

Ресторатор Дмитрий Федотенков считает, что с этого дня карантин для себя считает аннулированным.

"Ни страха, ни чести, ни совести. Когда вся отрасль положена на лопатки и владельцев кофеен штрафуют на кофе на вынос. Считаю, что с сегодняшнего карантин в предложенном правительством варианте аннулирован.

С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений.

Как человек уважающий закон, буду платить по 17 тыс грн штрафа. И в отличие от Тищенко соблюдать нормы безопасности всеми доступными способами - маски, дистанция, дезинфекция и хорошее настроение. Жду в гости всех и даже Тищенко".

"Думаю, что в ресторане "Велюр" у Николая Тищенко общественная приемная. Он же депутат, в конце концов.

Все остальное - происки политических оппонентов.

И вообще, не успел человек Чернобыльскую трагедию отпраздновать, на тебе - за ресторан взялись.

Злые, злые люди...", - пишет блогер Владимир Макаровский.

"Пока все сидят на карантине - можно сходить в ресторан "Велюр". Еще знаю парочку ресторанов, куда вход только по депутатским удостоверениям. Как в элитный гей- клуб.

Можно, кстати, в Эпицентре открыть ресторан и стрип- бар. Чтоб два раза не вставать", - предлагает телеведущая Наталья Влащенко.

"Как ни крути, но работающий Велюр Николая Тищенко во время всеобщего карантина, это как работающая шоколадная фабрика в Липецке во времена публичной остановки экономических отношений с РФ", - пишет журналист Евгений Куксин.

"Нет никакого коронавируса, они просто п...дят наши деньги", - лаконично высказался нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Почему Тищенко становится героем скандалов

В последнее время нардеп Николай Тищенко все чаще попадает в различные скандалы.

Причем даже не всегда по своей воле. Так, на днях пранкер Джокер от имени Тищенко пообщался с известной инстаграм-блогершей и угрожал ей (детально эту историю "Страна" расписала в материале Как пранкер Джокер стравил блогера Лилию Багирову и нардепа Тищенко).

Теперь, как оказалось, журналисты несколько дней "охотились" за рестораном, который принадлежит депутату. И эти истории появляются одна за другой.

При этом, разумеется, нардеп Николай Тищенко - далеко не подарок: начал он свою каденцию с конфликта с журналистами, да и уже уже будучи депутатом неоднократно попадал в скандальные истории. Он и дрался в Раде, его обвиняли в содержании "черной кассы" для депутатов (что Тищенко, впрочем, отрицал).

Но сейчас, как говорится - "кучно пошло". То есть не исключено, что последние скандалы связаны между собой.

Николай Тищенко занимает в "Слуге народа" весьма серьезные позиции. Он курирует киевский предвыборный штаб партии. А значит, на местных выборах, которые могут состояться уже осенью, именно он будет решать, кто попадет в партийный список.

Нужно ли говорить, что место это - весьма "хлебное".

"Место в списке, насколько мне известно, обычно стоило порядка 100 тысяч. 120 мест в списке, да по 100 тысяч - нормальная такая цифра получается! Даже если считать, что не 120, а проходная часть, т.е. где-то 30. И даже если считать, что самому главе штаба достанется только половина (надо же и с партийным начальством рассчитаться), все равно получается очень и очень некисло", - пишет в своем телеграм-канале журналист Юрий Ткачев.

Кроме того, Тищенко - один из вероятных кандидатов на пост мэра Киева. За ним стоит глава Офиса президента Андрей Ермак, который приходится нардепу кумом.

В общем, в "Слуге народа" и не только есть немало желающих "сбить" Тищенко, чтоб самим "распределять" места в списках партии президента на выборах в столице.

Детальнее о предвыборный раскладах в Киеве - в материале "Страны" Снова в УДАРе. Зачем Кличко возглавил свою партию и как он готовится к выборам мэра Киева.