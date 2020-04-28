Со вторника, 28 апреля, в Украине вступает в силу закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета более чем на 5 000 гривен.

Также банковская система начнет жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств) свыше указанной суммы. Пополнить карту через терминал на сумму более 5 000 гривен без идентификации будет невозможно. Однако это не касается переводов денег с карты на карту, поскольку банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

Фактически украинцы смогут разбивать определенную сумму на несколько платежей. Однако при получении средств будет проверяться наличие признаков связи с другими операциями, которые в сумме превышают 5 000 грн. Если их найдут, то карточку и деньги могут заблокировать и попросить предоставить объяснения, что это за средства, если эти объяснения не удовлетворят банк, то доступа к средствам не будет. Разблокировки средств в таком случае возможно будет добиться только через суд.

Новый закон также увеличивает пороговую сумму финоперации, подлежащей финансовому мониторингу - со 150 000 до 400 000 грн. Одновременно уменьшается количество признаков, по которым финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, с 17 до 4.

Относительно переводов в пределах Украины. Если сумма перевода не более 30 000 грн, то он будет сопровождаться как минимум номером счета в отношении плательщика и получателя. А если же больше 30 000 грн - подробной информацией.

Напомним, с сегодняшнего дня на "Новой почте" будут требовать паспорт клиентов во время всех операций на сумму выше 5000 гривен.