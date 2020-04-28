По состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 410 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 27 апреля, этот показатель составлял 9 009 случаев. Новых случаев за сутки - 401.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 406 случаев;

Волынская область - 260 случаев;

Днепропетровская область - 318 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 354 случая;

Закарпатская область - 387 случаев;

Запорожская область - 208 случаев;

Ивано-Франковская область - 783 случая;

Кировоградская область - 356 случаев;

г. Киев - 1298 случаев;

Киевская область - 604 случая;

Львовская область - 371 случай;

Луганская область - 32 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 248 случаев;

Полтавская область - 180 случаев;

Ровенская область - 553 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 664 случая;

Харьковская область - 221 случай;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1429 случаев;

Черкасская область - 276 случаев;

Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1 127 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с началf 2020 года поступило 26 616 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются с эпидемией грозной болезни.