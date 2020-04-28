Данные на утро 28 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек
По состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 410 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 27 апреля, этот показатель составлял 9 009 случаев. Новых случаев за сутки - 401.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
г. Киев - 1298 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ровенская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1429 случаев;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1 127 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с началf 2020 года поступило 26 616 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются с эпидемией грозной болезни.