В разгар активного распространения коронавируса, в Луганской области отправляют медработников в бесплатные отпуска на две недели из-за отсутствия финансирования.

Об этом информирует местное издание "Час Пик".

По данным журналистов, прекращает работу большая часть отделений Луганской областной детской клинической больницы, областная поликлинника, травматология, хирургия и урология Луганской областной клинической больницы.

Как говорит заведующий отделением педиатрии №2 Петр Ищенко, медиков отправляют в бесплатные отпуска. При этом руководство медучереждения ссылается на нехватку денег на зарплату.

Сообщается, что в пятницу, 26 апреля, часть медработников детской областной больницы написали заявления о выходе из профсоюзной организации. По словам Ищенко, согласно коллективному договору, для врачей предусмотрена зарплата от 3 800 до 4 700 гривен, медсестрам - 3 000 гривен, санитаркам - 2 500 гривен. Сотрудники больницы не согласны с таким положением дел, при том, что у администрации медучереждения ставки от 9 000 до 11 000 гривен.

Ищенко также утверждает, что обращения в областной Департамент охраны здоровья не дали никакого результата, а глава Луганской ОГА Сергей Гайдай не может принять его уже четвертый месяц, при том что заведующий записывался к нему на прием еще в январе.

Напомним, вместе с зарплатой за апрель все врачи, которые работали с коронавирусными больными, должны получить надбавки в размере 300% от обычной заработной платы.

Ранее мы писали, что мнению главы Минздрава Степанова, в Украине из-за второго этапа медицинской реформы многие больницы оказываются в условиях недофинансирования, что, в свою очередь, приводит к увольнению врачей.