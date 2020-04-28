Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили публично заявил, что нынешний руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак его однокашник и что он приезжал изучать опыт реформ в Грузии.

Об этом Михаил Саакашвили заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"Руководитель Офиса президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Мы выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "Батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах. - Ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал Саакашвили.

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Ранее "Страна" сообщала, что вопроса о назначении Саакашвили пока что нет в повестке Рады.