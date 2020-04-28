После акции протеста против завершения следствия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, участники которой жгли файеры, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правозащитники так себя не ведут.

Об этом Венедиктова написала на странице в Facebook.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров... Правозащитники - это совсем о другом. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и реформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, которое в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть..., но это также неточно", - написала Венедиктова.

По ее словам, участников акции также не интересуют 55 томов дела, которые были сформированы во время расследования.

"Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - сообщила генпрокурор.

Напомним, 27 апреля СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации убийства Екатерины Гандзюк.

После этого участники движения "Кто заказал Катю Гандзюк" заявили, что Офис Генпрокурора "слил" дело о расследовании убийства активистки. По их мнению, заказчик нападения Владислав Мангер имеет договоренность с прокуратурой на высшем уровне. Вечером они провели акцию протеста, в ходе которой жгли файеры и требовали отставки Венедиктовой.