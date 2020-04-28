В Испании полиция задержала украинца, которого разыскивал Интерпол. В Украине его подозревают в вандализме, похищении людей, угоне и участии в преступной группировки.

Об этом со ссылкой на испанскую полицию сообщает Deutsche welle.

Речь идет об Александре Золотухине, которого Интерпол разыскивал по запросу украинских властей за преступления, совершенные на Родине. Мужчину арестовали в Барселоне.

Ордер на его розыск и арест был выдан правоохранительными органами Украины за "вандализм, похищение людей, ограбление с применением насилия и запугивание, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке".

В феврале 2016 вместе с десятью соучастниками Золотухин принимал участие в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов. Речь идет о препятствовании деятельности и лишении свободы в феврале 2016 журналиста "17 канала".

Журналиста схватили и якобы силой поместили в автофургон. Месяц спустя преступник напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины, имя которой не указывается.

Теперь дело Золотухина передадут в Национальную судебную палату Испании. Будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину. Этот процесс может длиться от нескольких месяцев до полутора лет. Прежде, чем отправить подозреваемого в Украину, испанские власти должны выяснить, не содержит ли дело политических мотивов и что жизни экстрадированного на родине ничего не угрожает.

Напомним, прошлой осенью к розыску подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина подключились СБУ и Интерпол.