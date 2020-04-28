В марте зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко составила 34 000 гривен, а вот его заместители получили больше: от 48 000 до 65 000 гривен, а госсекретарь - 68 151 грн.

Об этом со ссылкой на информацию министерства пишут "Украинские новости".

Так, сумма, начисленная министру развития экономики Петрашко в марте, составила 33 729 гривен, из которых должностной оклад составил 28 108 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 5 622 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 53 771 гривну, заместителей Тараса Высоцкого - 64 637 гривен, Светланы Панаиотиди - 64 675 гривен, Дмитрия Романовича - 56 183 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 56 449 гривен, Сергея Николайчука - 64 675 гривен, Юлии Свириденко - 56 221 гривну, Сергея Глущенко - 48 294 гривны, Игоря Дядюры - 48 294 гривны, госсекретаря Александра Черных - 68 151 гривну.

Напомним, секретарь СНБО Данилов в марте получил зарплату меньше, чем почти все его замы.