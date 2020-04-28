В Евросоюзе в связи с пандемией коронавируса разработают единый документ для туристической отрасли под условным названием "Covid-паспорт", он будет играть роль сертификата безопасности.

Об этом со ссылкой на министра туризма председательствующей в Евросоюзе Хорватии Гари Капелли передает "Укринформ".

Решение о создании такого "паспорта" согласовали министры туризма на виртуальной конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза.

"Мы пришли к нескольким выводам, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием "Covid-паспорт", который будет действителен во всем Евросоюзе", - сказал Капелли.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

"В обычных условиях туризм не играет такой значимой роли в МФП, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета... Мы всегда считали, что он занимает слишком много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех" - сказал Капелли.

Напомним, "Страна" писала о том, что Всемирная организация здравоохранения считает неоправданным выдавать так называемые "паспорта иммунитета" людям, которые перенесли новый коронавирус.

Ранее мы подробно описывали, что это за документ и какие преимущества он должен обеспечить своему хозяину.