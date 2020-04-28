Госстат Украины привел печальные цифры о смертности в стране за первые два месяца 2020 года - январь и февраль. Причем, эпидемия коронавируса явно не в лидерах (по данным на 27 апреля в Украине от коронавиурса было 220 смертей - Ред.).

Итак, за этот период в Украине умерли 100 738 человек, в том числе от болезни органов дыхания 2 404 человека, из них от гриппа и пневмонии - 1 326 человек, как передает пресс-служба Государственной службы статистики.

Больше всего людей умерли от болезни системы кровообращения - 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца).

Онкология унесла жизни 13 451 человека.

От внешних причин не связанных непосредственно со здоровьем на тот свет отправились 4 843 украинца (из них самоубийц 869 человек, погибло в ДТП - 630, отравились алкоголем - 448, и от рук убийц и хулиганов погибло 243 человека).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти для 4 066 наших земляков (из них от пораженной алкоголем печени умер 331 человек).

От инфекционных и паразитарных болезней скончались 1 345 человек (от туберкулеза - 581, от ВИЧ - 576).

Нерыные болезни отняли жизнь у 791 человека.

Эта информация Госстата приведена без учета данных временно оккупированного Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Страна" сообщала, что каждый пятый зараженный коронавирусом в Украине оказался медиком.