Президент США Дональд Трамп на своем традиционном брифинге в Белом доме позволил себе немного подразнить американских журналистов.

Так, отвечая на вопрос о том, что ему известно о состоянии здоровья лидера КНДР, глава США заявил, что он в курсе того, как сейчас идут дела у Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией.

"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему. Надеюсь на то, что у него все будет хорошо", - заявил Дональд Трамп.

Он так же пообещал присутствующим в зале репортерам, что информация о Ким Чен Ыне станет известна уже "в не очень отдаленном будущем".

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/K1T3F5RpnM — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2020

Напомним, Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или что он уже умер.