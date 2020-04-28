Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, в каких регионах начнутся первые ИФА-тестирования (иммуноферментная диагностика - Ред.) на наличие у украинцев антител к Covid-19. По словам Виктора Ляшко, проверка на антитела на первом этапе начнется в Одесской и Сумской областях.

Об этом главный санврач страны заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Выступление Виктора Ляшко смотрите с отметки 40.00. Видео: Свобода слова на ICTV

"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской области", - уточнил Виктор Ляшко.

Он так же пообещал, что Минздрав не будет скрывать статистику заболеваемости.

"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь", - добавил Ляшко.

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко пообещал в апреле 300 процентов надбавки за работу с коронавирусом каждому врачу.