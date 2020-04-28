Трамп не будет переносить дату выборов, фото: twitter.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп на своем традиционном брифинге в Белом доме дал ответ своему будущему сопернику на президентских выборах Джо Байдену, который обвинял его в намерении отменить или перенести дату выборов.

Хозяин Белого дома заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты предстоящих президентских выборов.

"Я никогда не думал об изменении даты выборов президента США. 3 ноября - это хорошее число", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что Джо Байден ранее публично заявил, что Дональд Трамп "попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены".

Однако президент США не может по закону и только своим указом изменить дату выборов. Такой шаг должен быть одобрен Конгрессом. 

Ранее "Страна" в материале "Поможет ли супруга Обамы Байдену победить Трампа на выборах", выяснила очередные расклады на предвыборную гонку в штабе демократов.

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