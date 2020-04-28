Президент США Дональд Трамп на своем традиционном брифинге в Белом доме дал ответ своему будущему сопернику на президентских выборах Джо Байдену, который обвинял его в намерении отменить или перенести дату выборов.

Хозяин Белого дома заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты предстоящих президентских выборов.

"Я никогда не думал об изменении даты выборов президента США. 3 ноября - это хорошее число", - заявил Дональд Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/K1T3F5RpnM — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2020

Напомним, что Джо Байден ранее публично заявил, что Дональд Трамп "попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены".

Однако президент США не может по закону и только своим указом изменить дату выборов. Такой шаг должен быть одобрен Конгрессом.

Ранее "Страна" в материале "Поможет ли супруга Обамы Байдену победить Трампа на выборах", выяснила очередные расклады на предвыборную гонку в штабе демократов.