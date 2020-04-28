Пандемия коронавируса на планете продолжает расширяться, число заболевших по данным на утро 28 апреля уже превысило три миллиона человек, умерло от болезни 211 158 зараженных.

Такие данные на 07.00 28 апреля привел университет Хопкинса.

Всех случаев - 3 041 764 (+70282), смертей - 211 158 (+4632)



1. США - 988 197 всего / 56 259 погибли



2. Испания - 229 422 / 23 521



3. Италия - 199 414 / 26 977



4. Франция - 165 963 / 23 327



5. Германия - 158 758 / 6126



6. Великобритания - 158 348 / 21 157



7. Турция - 112 261 / 2900



8. Иран - 91 472 / 5806



9. Россия - 87 147 / 794



10. Китай - 83 918 /4637.



Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав обновил стандарты лечения коронавируса. Медиков обязали проходить тест каждые пять дней.



