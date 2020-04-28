Государственная казначейская служба Украины обнародовала свежие данные о дефиците госбюджета. Так за период с января по март 2020 года дефицит составил 32,732 млрд грн, что в 1,25 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Сводный бюджет Украины в январе-марте этого года выполнен с дефицитом 17,324 миллиарда гривен, что в 1,9 раза выше дефицита, который был зафиксирован при выполнении бюджета за аналогичный период 2019 года - в размере 8,97 миллиарда гривен. Тогда дефицит госбюджета Украины за январь-март достиг 26,2 млрд гривен.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год в связи с пандемией коронавируса, которые предполагают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд гривен.

После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд гривен, расходы - 1,266 трлн гривен, предельный объем дефицита - 298,4 млрд гривен, объем государственного долга - 2,387 трлн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацбанке официально благословили эмиссию гривны под скупку ОВГЗ и покрытие дефицита бюджета.