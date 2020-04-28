В США число инфицированных коронавирусом превысило один миллион человек. К полуночи 27 апреля там заболели 1 миллион 4 тысячи 942 человека.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Прирост заболевших за сутки составил 17 782 человека. Таким образом, если учесть, что в мире три миллиона инфицированных, в Соединенных Штатах находится треть от всех заразившихся.

США удерживает первое место и по количеству смертей: там умерли 56 527 человек, за последние сутки - 1 114 человека.

За все время пандемии вылечились 919 тысяч человек, умерли свыше 211 тысяч.

Наиболее пострадавшие от инфекции страны, кроме США, - это Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Ранее "Страна" писала, что в Украине каждый пятый зараженный коронавирусом - это медик.

Мы также сообщали, что сильно пострадавшая Италия уже выздоравливает.