В Харьковской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом среди врачей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

"+3 заболевших медика за сутки. Всего в области COVID-19 подтвержден у 57 медицинских работников", - сообщил Кучер.

Так, количество больных коронавирусом врачей в Харьковской области выросло до 57 человек. В том числе 25 человек заразились в Змиевской центральной районной больнице - болезнь нашли у 11 врачей и 14 пациентов. В связи с этим было решено закрыть лечебное учреждение на карантин.

"Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашло свое подтверждение распространение коронавируса. 25 человек было инфицировано. Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем соблюдали врачи те рекомендации, которые даны Министерством здравоохранения", - добавил глава ОГА.

Предполагается, что заражение началось в детском отделении, куда поместили ребенка с пневмонией. Во время лечения ему сделали тест на коронавирус, однако результаты были известны уже после выписки. Однако распространения можно было избежать, если бы все врачи и пациенты придерживались рекомендаций МОЗ по индивидуальной защите во время карантина.

В целом в Харьковской области известно о 445 подозрениях на коронавирус и 221 подтвержденном случае. Из всех заболевших 17 граждан вылечилось, а четверо умерли. Почти половина зараженных найдена в Харькове. С обострением COVID-19 пришлось госпитализировать 91 украинца, трое в тяжелом состоянии и лечатся при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 109 больных находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 410 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 27 апреля, этот показатель составлял 9 009 случаев. Новых случаев за сутки - 401.

Как сообщала "Страна", Виктор Ляшко хаявил, что вспышка коронавирусной инфекции, вызванная нарушениями карантина на Пасхальные праздники в Украине, может случится в течение следующих семи дней.