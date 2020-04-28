Каждый пятый зараженный коронавирусом в Украине оказался медиком - ЦОЗ
К 27 апреля в Украине инфицирование коронавирусом подтверждено у 1749 медработников. Это составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть фактически каждый 5-й зараженный - сотрудник медучреждения.
Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.
Среди причин, по которым заболевание распространяется среди медработников, в ЦОЗ назвали:
- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения маршрута пациента и стандартов ведения больных;
- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация;
- недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.
Для снижения заболеваемости среди медперсонала в ЦОЗ порекомендовали обязательно проводить точечный пассивный скрининг. Например, на входной двери в учреждение размещать объявление: "У тебя насморк и кашель? Надень маску перед тем, как зайти". Также желательно делать триаж (медицинскую сортировку) и распределение потоков пациентов. А территорию разделить на "чистые" и "грязные" зоны - то есть с низким и высоким риском инфицирования.
Ранее "Страна" сообщала о вспышке коронавируса в Харьковском военном госпитале. Там заболели медики и пациенты.
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