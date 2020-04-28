Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет каждый день контролировать работу продуктовых рынков, когда их откроют.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневная выдача разрешения на открытие или запрет на открытие рынка", - сообщил Ляшко.

По его словам, если за администрацией рынка заметят нарушения, то ему не позволят открыться ранее, чем через семь дней после устранения проблемы. Контроль будет осуществляться государством без привлечения органов самоуправления.

"Мы учли все вопросы, сейчас мы открываем рынки совсем с другими подходами. Если раньше мы прописали нормы, и сказали, что органы местной власти должны сами обеспечивать их выполнение, то органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, которые действовали с нарушением противоэпидемических норм", - добавил Ляшко, напомнив о прошлом опыте частичного открытия рынков в условиях карантина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.

Как сообщала "Страна", после волны протестов фермеров, которая прошла по всей Украине, Кабинет министров примет решение открыть 280 продовольственных рынков по всей стране уже до конца недели.