На специальный рейс МАУ Киев-Майами, который выполнялся 26 апреля, загрузили не весь багаж пассажиров. Об этом сообщила находившаяся на борту Александра Силянская, передает avianews.com.

"В Киеве из самолета выгрузили весь багаж, набрали коммерческих грузов, а всем пассажирам раздали бумажки — напишите на такой-то email, извините за неудобства", — написала пассажир.

По данным сервиса flightradar24, данный рейс выполнял дальнемагистральный Boeing 767-300ER UR-GEA.

В пресс-службе МАУ подтвердили, что в грузовой отсек загрузили не все вещи — 89 мест багажа. 189 единиц остались в Киеве.

В авиакомпании подчеркнули, что полетевший в Майами самолет не перевозил коммерческих грузов, а чемоданы остались в Украине по причине большой дальности рейса. Из-за этого вес груза, который можно было перевезти в Америку, был ограничен.

"Сначала загрузили домашних животных, затем – багаж пассажиров по мере подъезда тележек, по очереди", — уточнили в МАУ.

Задержанный багаж авиакомпания планирует доставить в Америку следующим рейсом Киев-Майами. Он будет выполнен 1 мая без пассажиров.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 апреля в Борисполе приземлился рейс с украинцами из Майами, но пассажиров не выпускали, пока они не установят приложение "Дия" для слежки.

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