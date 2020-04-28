Министерство обороны США официально выпустило три коротких видео, на которых запечатлены "неопознанные воздушные явления". На них быстро движущиеся объекты (НЛО) сняты инфракрасными камерами.

Об этом сообщает CNN.

Два видео содержат переговоры военнослужащих, которые с восхищением реагируют на то, как быстро движутся объекты. Один из них предполагает, что это может быть дрон.

Ранее, в сентябре 2019 года, ВМС США признали, что у них есть видео с НЛО. Сейчас ведомство официально выпустило его, "чтобы прояснить любые заблуждения общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными".

"После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неустановленных лиц", - говорится в заявлении представителя Пентагона Сью Гоф .

ВМФ США разработало рекомендации относительно того, как пилоты могут докладывать, когда считают, что видят возможные НЛО.

Пентагон изучал записи воздушных встреч с неизвестными объектами в рамках уже закрытой секретной программы. Последняя была запущена в 2007 году по указанию бывшего сенатора Гарри Рейда из Невады. Программу свернули в 2012 году, поскольку существуют более высокие приоритеты, которые требуют финансирования.

Прошлым летом "Страна" сообщала, что в Сенате США провели закрытое слушание по проблеме неопознанных летающих объектов.

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