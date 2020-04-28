Три судья обратились в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с жалобой на фигуранта судебного разбирательства, который сообщил о своей инфекционной болезни, после чего плюнул в судью.

Об этом сообщается в документе, который судьи Арбузинского районного суда Николаевской области председательствующая Ирина Явица, Ольга Киримова и Ирина Догарева направили в вышестоящие органы.

Они сообщили о вмешательстве в свою деятельность поступком подсудимого. Так, 23 апреля состоялось рассмотрение дела о краже с проникновением в жилье и умышленном убийстве, в котором пострадавший Валерий Ж обвиняет Максима Д.

Во время рассмотрения дела один из обвиняемых стал требовать у судей документы под предлогом того, что Арбузинский райсуд якобы был ликвидирован. С применением нецензурной лексики подсудимый заявил, что суд - "частное предприятие и шарашкина контора", работает на заказ, а сам он якобы знаком с "хозяином судей" и "может ликвидировать судей быстрее, чем сам хозяин" с обещанием посадить "коллегию судей на скамье подсудимых рядом с ним".

Примечательно, что недовольство легитимностью суда у обвиняемого появились когда прокурор попытался огласить ходатайство о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Затем он дважды плюнул в лицо судье Ольге Киримовой.

Из-за этого было решено сделать перерыв для дезинфекции помещений, так как у обвиняемого ранее было обнаружено множество заболеваний, в том числе, и болезней дыхательных путей. Вскоре после возобновления заседания обвиняемый сообщил, что действительно имеет список хронических заболеваний, и ему "понятны последствия" для судьи.

"Считаю, что такое поведение и действия обвиняемого имеют целью формирование негативного представления у общества о работе судебной власти, свидетельствуют об откровенном пренебрежении определенными гарантиями независимости судей, явном неуважении к представителям органов судебной власти", - заявила судья Киримова.

Также она считает, что действия фигуранта дела могут расцениваться как давление на судью и препятствование выполнению служебных обязанностей или склонение к вынесению неправомерного решения.

"Кроме того, действия обвиняемого создают для меня угрозу заражения инфекционными болезнями, что является опасным для моей жизни", - добавила она.

Напомним, ученые установили, что коронавирус передается от зараженного другим людям за день до появления у него симптомов. В таком случае эффективность масок состоит в том, что их ношение позволяет предотвратить распространение болезни еще до того, как инфицированный о ней узнает.

Как сообщала "Страна", Американская Академия офтальмологов (AAO) пополнила список симптомов коронавируса. К признакам болезни теперь также причисляют конъюнктивит, который наблюдается у 1-3% пациентов с COVID-19.