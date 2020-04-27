Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения в стандартах медицинской помощи при коронавирусной болезни.

Соответствующий приказ МОЗ от 23 апреля опубликован на сайте ведомства.

Об основных новшествах в стандартах коротко рассказала в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, специалисты МОЗ добавили критерии диагноза и выписки. А что касается лечения, то добавили низкомолекулярные гепарины и требование тестировать 1 раз в пять дней медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании помощи больным COVID-19.

Напомним, 2 апреля МОЗ утвердило протокол лечения коронавирусной болезни. "Страна" подробно рассказывала, что в нем значится.

Мы также сообщали, что на днях ВОЗ раскритиковала Минздрав из-за препаратов, утвержденных в Украине для лечения коронавируса.