В Украину прибыл рейс с гражданами страны, которые находились в Соединенных Штатах и не могли самостоятельно вернуться домой из-за карантина. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, рейс в понедельник, 27 апреля, был выполнен авиакомпанией МАУ. Самолет забирал граждан с Майами, штат Флорида.

"Рейс из Майами только что приземлился в аэропорту Борисполя. Проверяют температуру по прибытии", - написал Ельченко в Twitter.

В Украину прибыли 259 граждан. Самолет приземлился в 22 часа.

Посол не уточнил, отправят ли граждан на обсервацию. Предварительно, всем пассажирам самолета нужно пройти или обязательную обсервацию, или домашнюю самоизоляцию в течение 14 суток.

При этом журналист Андрей Павловский у себя в телеграм-канале пишет, что людей не выпускали из самолета,

"Прилетевших из Майами, которые отправляются на самоизоляцию не выпускают из самолёта без приложения "Дій Вдома". По словам пассажирки, многие даже не могут скачать, так как нет интернета. Но на выходе продают украинские сим-карты", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что под Сумами из-за нарушившего самоизоляцию мужчины коронавирусом заболели 24 человека, а еще один умер.

Также мы писали, что киевлян на самоизоляции будут контролировать через Telegram.