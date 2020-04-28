Пожарники активно борются с очагами возгорания в зоне отчуждения. В частности, вырыто множество противопожарных разрывов и создано почти тысячу километров минерализованных полос.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook.

"Ведутся работы по обустройству противопожарных разрывов к которым привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 998 км. минерализованных полос", - указано в сообщении.

Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значени. В Киеве - 0,015 мР/ч., в Киевской области - 0,011 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР /ч., в Чернобыле зафиксированы значения 0,021 мР/ч., на КДП "Дитятки" 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.

Отмечается, что заповедник продолжает работать в штатном режиме, если не считать введенных карантинные ограничения. Все усилия сотрудников заповедника направлены на оценку убытков от пожара и помощь животным, которые остались без дома и еды.

Напомним, ранее в ГСЧС отметили, что для тушения пожаров было привлечено 1 134 человек и 260 единиц военной и специальной инженерной техники. Также спасатели используют дроны с тепловизорами для поиска огня в не просматриваемых зонах. Несмотря на все меры, огонь продолжает медленно распространяться из-за ветра, который достигает до 27 км/ч.

Как сообщала "Страна", в 50 км от Киева начался новый лесной пожар. Спасатели уже выехали на ликвидацию возгорания.