Судья Херсонского городского суда Херсонской области Оксана Кузьмина 24 апреля сообщила в Высший совет правосудия, Офис Генерального прокурора и председателю СБУ Ивану Баканову о попытке вмешательства сотрудника Службы безопасности Украины в ее деятельность как судьи.

Как следует из сообщения судьи, в ее производстве находится гражданское дело по иску к Управлению СБУ в Херсонской области о признании незаконным и отмене протокола заседания жилищно-бытовой комиссии, установлении факта постоянного проживания и признании права на приватизацию квартиры.

В подготовительном заседании 21 апреля, истец – сотрудник СБУ, заявил судье отвод, который судья отклонила в связи с отсутствием соответствующих оснований.

После этого истец заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела, которое Кузьмина удовлетворила, назначив новое рассмотрение на 21 мая.

Покидая зал судебных заседаний истец, в присутствии секретаря судебного заседания и помощника судьи, "предупредил" судью, что в связи с ее отказом удовлетворить заявленный отвод, он будет обращаться с жалобами в Высший совет правосудия. А также пригрозил судье, что она "скоро с ним встретится", но уже "как с сотрудником Службы безопасности Украины".

"Считаю, что предупреждение истца после судебного заседания о его намерении обращаться с жалобами в Высший совет правосудия и угрозы использования своих полномочий как сотрудника Службы безопасности Украины с целью повлиять на меня как на судью, для принятия желаемого ему решения суда, является вмешательством в мою деятельность как судьи, с учетом того, что истец на данное время является действующим сотрудником Службы безопасности Украины и имеет определенные властные полномочия, которыми он может воспользоваться в своих личных целях", — указала Кузьмина в своем письме.

Ранее сообщалось, как СБУшники поймали своих коллег на незаконной прослушке и торговле информацией.

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