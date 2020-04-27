Истец обжаловал постановления госисполнителя об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины и о наложении на него штрафа за неисполнение решения суда, а также просил признать незаконными действия по определению суммы задолженности по уплате алиментов.

Об этом информирует Юрлига.

В обоснование иска истец отметил, что платил алименты должным образом. Также он указал, что госисполнитель неправильно рассчитал сумму задолженности: решением суда с него взыскали алименты в размере 30% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста, а расчет проведен с применением 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении исковых требований. Большая Палата ВС согласилась с таким выводом, оставив кассационную жалобу без удовлетворения.

Большая Палата отметила, что изменение законодателем минимального размера алиментов, подлежащих взысканию с плательщика алиментов на одного ребенка, не является основанием для изменения размера алиментов в соответствии со ст. 192 СК, но является основанием для изменения минимального размера алиментов, указанных в исполнительном листе в процедуре исполнения и взыскания алиментов, и учитывается при определении суммы алиментов или задолженности.

Законом № 2475-VIII ч. 1 ст. 71 Закона "Об исполнительном производстве" дополнен абзацем вторым, которым предусмотрено, что исполнитель взыскивает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом.

Ранее "Страна" рассказывала, что госисполнителей обязали поднять размер алиментов на 20% и взыскать неустойку.

Также мы писали, что в Украине стали забирать водительские удостоверения за неуплату алиментов.