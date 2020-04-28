Открытие рынков: карантин проиграет экономике?

Хотя темпы заболеваемости коронавирусом не нарастают (что правительство объясняет карантином), количество официальных инфицированных на вчерашнее утро пересекло отметку в 9 тысяч. Из хороших новостей: количество выздоровевших вот-вот должно достигнуть первой тысячи. Но значительную часть населения вся эта статистика уже не очень интересует.

В регионах началась волна протестов против карантина. Первыми бунт подняли не наемные работники (хотя у них денег на выживание осталось меньше всего), а мелкие сельхозпроизводители и рыночные торговцы, у которых пропадает не только прибавочная стоимость, но и сама продукция – овощи.

Эти протесты вынудили власть обратить внимание на проблему рынков. Сам президент в очередном обращении пообещал, что в среду Кабмин рассмотрит вопрос и, вполне вероятно, в пятницу рынки откроет. В некоторых регионах, кстати, уже приняли решение об их открытии даже до постановления правительства – и понятно, что не от хорошей жизни.

Проблема рынков вставала уже и раньше. Кабмин еще пару недель назад шарахался из стороны в сторону, то открывая, то закрывая их. Но теперь, похоже, власть не сможет не откликнуться на "просьбы трудящихся" (исключение составит разве что Киев: Виталий Кличко уже пообещал, что выдаст собственный план выхода из карантина, отличный от кабминовского).

И открытие рынков станет своеобразным прототипом предстоящей полной отмены карантина: их не хотели открывать, когда количество больных было 2-3 тысячи, а суточная прибавка составляла 1-2 сотни, но зато откроют в ситуации, когда количество больных дотянет до 10 тысяч и при 400-500 новых заболевших в день. То же самое будет и с карантином в целом, и статистика не окажет никакого влияния. Экономика, как всегда, победит все остальное.

Наскребет ли Банковая голоса за Саакашвили?

Руководство Верховной Рады объявило о созыве очередного "внеочередного" заседания в ближайший четверг. Уже, пожалуй, стоило бы перестать называть эти заседания внеочередными и составить нормальный план работы, пусть даже с одним сессионным днем в неделю. Но до этой простой мысли парламентские вожди пока не дошли.

Хотя, вполне возможно, руководство Рады все понимает, но работать в нынешнем режиме им удобнее: ведь внеочередные заседания созывают только под определенную повестку, которую могут написать лишь президент, спикер или 150 депутатов. И в результате вся повестка дня получается провластная. А на обычных заседаниях ее пришлось бы утрясать на согласительном совете со всеми лидерами фракций и групп.

Пока же в четверговую повестку гарантированно попадает только очередной этап хитрого принятия "антиколомойского" закона о банках. Еще, правда, продолжается обсуждение вопроса о назначении вице-премьером Михаила Саакашвили, которое постепенно превращается в долгоиграющую мыльную оперу. По данным "Страны", Офис президента и Кабмин двигаются в двух противоположных направлениях: первые пытаются сколотить большинство за Михо, вторые пытаются его разрушить.

Дениса Шмыгаля в этой ситуации понять легко: никто не хочет получить к себе в команду склочника, для которого вся суть работы и состоит в том, чтобы провоцировать скандалы. Правда, у нынешнего правительства, в отличие от прошлого, нет своего лобби в парламенте, и потому Шмыгалю остается надеяться только на сомнения депутатов.

Из фракции пока поступают разноречивые сигналы. По словам Давида Арахамии, вопрос Саакашвили в повестке дня еще не стоит. В тоже время нардеп Качура заявил, что голосов становится все больше и прогнозирует положительный итог голосования.

Будет ли в Украине ипотека под 10%?

Во вчерашнем обращении Владимир Зеленский пообещал народу не только открытие рынков, но и ипотеку под 10% годовых. В нормальные времена такое заявление, конечно, стало бы темой дня, но сейчас для большинства граждан рынки важнее ипотеки. И тем не менее, обещание президента заслуживает внимания.

Говоря об ипотеке, глава государства поблагодарил Нацбанк за несколько подряд снижений учетной ставки, которые создали возможность для недорогой по украинским меркам ипотеки. Для западных стран и даже для России 10% годовых – это запредельно много, но в Украине такой ипотеки никогда не было.

Вернее, она была, но в долларах и в 2008 году, то есть буквально накануне лопнувшего ипотечного пузыря и мирового кризиса, вызвавшего обвал гривны. Так что обошлась она реально не в 10%, а гораздо дороже.

Что касается гривневой ипотеки, то лучшее предложение за все времена независимой Украины было в районе 14-15% – в том же 2008-м. И такая печальная история заставляет сомневаться в том, что ипотека под 10% на самом деле появится. По крайней мере, в ближайшие месяцы.

Дело в том, что низкая учетная ставка – 8%, – за которую президент похвалил Нацбанк, уже была. И была даже ниже – почти весь 2004 год, почти весь 2012-й и весь 2013-й, а рекорд – 6,5% – держался последние полгода правления Виктора Януковича. Но ни в один из этих периодов ипотеки по 10% не было.

Отечественные банки действительно могли бы брать у НБУ деньги под 8% и давать ипотечные кредиты под 10% – в нормальных государствах так и происходит. Но наши банки очень не любят возиться с ипотечными кредитами, считая их ненадежными активами. А для заработка у них всегда есть возможность купить отечественные ОВГЗ – у них и проценты сравнительно высокие, а риска никакого. Поэтому ипотечные программы в прайсах коммерческих банков, конечно, появятся, но под 15-16% и с очень жесткими условиями кредитования – чтобы отбить максимум желающих.

Так что ипотека под 10% в этом или следующем году возможна только в одном случае: если подобные ипотечные программы запустят государственные банки. А госбанки сделают это только если получат приказ от правительства. Правительство же отдаст такой приказ, когда ему даст команду президент. Вот с этого Зеленскому и нужно начинать.

Но главный вопрос - а кто будет брать эту ипотеку? Если сейчас в крупных городах сотни тысяч людей остались без работы (либо рабоают в тени, получая теневую зарплату). При этом падает цена аренды квартир. А именно ради последующей сдачи в аренду многие покупали жилье.

Уманский предрекает увольнение Смолия?

Пока президент хвалил руководство Нацбанка, бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью "Стране" заявил, что верхушку НБУ нужно уволить. И к его словам стоит отнестись внимательно: еще будучи министром, Уманский требовал увольнения главы таможни Максима Нефедова и главы налоговой Сергея Верланова - и на прошлой неделе оба увольнения состоялись.

К тому же нужно учитывать, что Уманский теперь не просто уволенный пророк, а еще и советник главы Офиса президента. Причем советник, наделенный полномочиями.

То, что претензии экс-министра к руководителям фискальных ведомств были обоснованными, подтвердил уже нынешний глава Минфина. Обоснованными являются и высказанные Уманским претензии в отношении руководства Нацбанка, основная суть которых выражена в одной фразе: "Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики".

С этим не поспоришь. В Украине в течение двух лет – с начала 2017 до начала 2019 года – был стабильный курс нацвалюты, но за эти же годы учетная ставка НБУ выросла с 14 до 18%. Причем в течение 2017 года она снижалась и достигла даже 12,5%, но потом резко пошла вверх.

Логического объяснения тому, что с конца 2017 до конца 2018 года ставка выросла почти на 6 пунктов, нет. Между тем, это был хороший период для того, чтобы не повышать, а снижать учетную ставку и тем увеличить кредитование экономики.

Однако, как сказал Уманский, рост экономики руководство НБУ интересовал в третью очередь. Сейчас уже можно сделать вывод, что повышением учетной ставки Нацбанк подготавливал пришествие на отечественный финансовый рынок спекулятивного капитала, с помощью которого была раскручена пирамида ОВГЗ. На которой в течение 2019 года заработали все, кто знал о том, какова суть пирамиды, и имел доступ к покупке облигаций. Руководство Нацбанка знало о собственной пирамиде все и доступ имело.

Поэтому правоохранителям сейчас нужно заниматься не только налоговой и таможней, но и Нацбанком. Было бы неплохо выяснить, кто из отечественных топов был (ясно, что через посредников) покупателем краткосрочных ОВГЗ 2019 года. Тогда и станет ясно, в чью пользу все это делалось.

Почему США и ЕС озаботились налоговой?

Тем временем вакантными после увольнения Верланова и Нефедова должностями в налоговой и таможне вдруг заинтересовался Запад. Посольства США и Евросоюза вчера выступили с идентичными заявлениями о том, что их государства "пристально следят за назначениями высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах".

Это совместное заявление крайне примечательно. Хотя бы потому, что сложно представить ситуацию, когда, допустим, Трамп увольняет госсекретаря, а украинское посольство выступает с заявлением – мол, Украина пристально следит за тем, как пройдет назначение.

Правда, представители США и ЕС объясняют свой пристальный интерес тем, что для них важна честная и конкурентная процедура назначения. Но такое объяснение шито белыми нитками.

Если залезть в архивы периода назначения Верланова и Нефедова, то можно найти новости о том, что тот же Верланов будет назначен еще за несколько дней до завершения "честного и конкурентного" конкурса. Однако такая "прозрачность" не вызывала у посольств Запада никаких возражений. Так же, как никаких вопросов не вызывал у них провал таможни по сборам все последние полгода.

А ларчик открывался просто: Верланов был ставленником Оксаны Маркаровой, имевшей отличные отношения с МВФ, а Нефедов – и вовсе имел "соросовское" происхождение. И теперь оба посольства "пристально наблюдают", чтобы на место уволенных пришли такие же специалисты, которые продолжат "долговременные реформы" по западным рецептам.

Одна проблема: у таких "реформаторов" всегда получаются проблемы с финансовым результатом. Но, видимо, в западных посольствах считают, что реформы делаются не ради этого.