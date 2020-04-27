Пожарные продолжают тушить мелкие очаги возгорания травяного настила в зоне отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"В зонах отчуждения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций "Северная Пуща", продолжают локализацию пожаров на территориях Лубянского, Дитяткивського, Котовского, Денисовицького, Корогодского и Паришивського лесничеств", - указано в сообщении.

Представители службы отметили, что для тушения пожаров по-прежнему привлечено 1 134 человек и 260 единиц военной и специальной инженерной техники. Также спасатели используют дроны с тепловизорами для поиска огня в не просматриваемых зонах. Несмотря на все меры, огонь продолжает медленно распространяться из-за ветра, который достигает до 27 км/ч.

Согласно информации пожарников, уровень радиации остается в норме.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушение пожаров. Сейчас огонь горит на территории четырех лесничеств. Однако, радиационный фон не превышает фоновых значений.

Как сообщала "Страна", спасатели продолжают тушить лесные пожары в Житомирской области, несмотря на то, что в субботу по северу Украины прошли дожди. Там продолжают тлеть отдельные очаги травяного настила, пеньки и древесина.