Число заболевших ботулизмом в Украине снизилось вдвое. Как не заразиться
По сравнению с прошлым годом количество заболевших ботулизмом в Украине уменьшилась вдвое, а количество умерших - втрое.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.
С начала 2020 года в Украине ботулизмом заболели 15 человек. Из них 14 взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет. Более 60% заболевших - это мужчины (в 2019 году было больше женщин). И 60% - люди в возрасте 25-55 лет. Заболевания были зарегистрированы в Винницкой (5), Донецкой (1), Житомирской (1), Киевской (1), Закарпатской (1), Черниговской (3), Черкасской (1) и Хмельницкой (1) областях, а также в Киеве (1).
В 2019 году от ботулизма умерли 3 человека: двое в Запорожской области и один в Черниговской. В 2020 году скончался один человек в Винницкой области.
Все пострадавшие в текущем году имели возможность получить противоботулиническую сыворотку.
Ботулизм имеет четко выраженную сезонность. Рост заболеваемости наблюдается в мае-июне.
Большинство пищевой продукции, ставшей причиной заболевания (у 13 пострадавших - 86,6%), была изготовлена в домашних условиях. Шестеро заболевших употребляли рыбу. Другие случаи заболевания ботулизмом были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса (у 6 заболевших), а также овощных и грибных консервов (у 2 человек).
В июне 2019 года Министерство здравоохранения закупило за средства государственного бюджета 204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства. К 1 марта осталось 123 дозы препарата.
В ЦОЗ напомнили симптомы ботулизма:
- неврологические расстройства - нарушение зрения (раздвоение или туман в глазах), невнятность речи, тяжесть глотания, сухость во рту, мышечная слабость;
- признаки интоксикации - понос, рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе;
- резкое угнетением функции дыхательных мышц в тяжелых случаях.
При отсутствии адекватной терапии от дыхательной недостаточности на 2-3-й день болезни наступает смерть.
У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказа от еды, длительного плача, а также мышечной слабости.
Инкубационный период болезни может длиться от 2-3 часов до 10 дней.
При возникновении симптомов нужно срочно обратиться за помощью к врачу.
Уберечься от ботулизма довольно просто:
- тщательно мойте руки, продукты и посуду;
- при консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, стерилизуйте консервы при температуре 100°С не менее 40-60 минут;
- рыбу перед посолом в домашних условиях очистите от внутренностей, тщательно промойте внешнюю и внутреннюю поверхности;
- не консервируйте грибы;
- не покупайте продукты питания, изготовленные в домашних условиях (консервы, вяленую, копченую, соленую рыбу и т.п.) в местах несанкционированной торговли у частных лиц.
Напомним, "Страна" писала о смерти в этом году от ботулизма. Скончался мужчина, поевший консервы из свинины домашнего приготовления.
Ранее мы подробно рассказывали об опасности ботулизма.