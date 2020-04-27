По сравнению с прошлым годом количество заболевших ботулизмом в Украине уменьшилась вдвое, а количество умерших - втрое.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

С начала 2020 года в Украине ботулизмом заболели 15 человек. Из них 14 взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет. Более 60% заболевших - это мужчины (в 2019 году было больше женщин). И 60% - люди в возрасте 25-55 лет. Заболевания были зарегистрированы в Винницкой (5), Донецкой (1), Житомирской (1), Киевской (1), Закарпатской (1), Черниговской (3), Черкасской (1) и Хмельницкой (1) областях, а также в Киеве (1).

В 2019 году от ботулизма умерли 3 человека: двое в Запорожской области и один в Черниговской. В 2020 году скончался один человек в Винницкой области.

Все пострадавшие в текущем году имели возможность получить противоботулиническую сыворотку.



Ботулизм имеет четко выраженную сезонность. Рост заболеваемости наблюдается в мае-июне.

Большинство пищевой продукции, ставшей причиной заболевания (у 13 пострадавших - 86,6%), была изготовлена ​​в домашних условиях. Шестеро заболевших употребляли рыбу. Другие случаи заболевания ботулизмом были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса (у 6 заболевших), а также овощных и грибных консервов (у 2 человек).

В июне 2019 года Министерство здравоохранения закупило за средства государственного бюджета 204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства. К 1 марта осталось 123 дозы препарата.

В ЦОЗ напомнили симптомы ботулизма:

неврологические расстройства - нарушение зрения (раздвоение или туман в глазах), невнятность речи, тяжесть глотания, сухость во рту, мышечная слабость;

признаки интоксикации - понос, рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе;

резкое угнетением функции дыхательных мышц в тяжелых случаях.

При отсутствии адекватной терапии от дыхательной недостаточности на 2-3-й день болезни наступает смерть.

У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказа от еды, длительного плача, а также мышечной слабости.

Инкубационный период болезни может длиться от 2-3 часов до 10 дней.

При возникновении симптомов нужно срочно обратиться за помощью к врачу.

Уберечься от ботулизма довольно просто:

тщательно мойте руки, продукты и посуду;

при консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, стерилизуйте консервы при температуре 100°С не менее 40-60 минут;

рыбу перед посолом в домашних условиях очистите от внутренностей, тщательно промойте внешнюю и внутреннюю поверхности;

не консервируйте грибы;

не покупайте продукты питания, изготовленные в домашних условиях (консервы, вяленую, копченую, соленую рыбу и т.п.) в местах несанкционированной торговли у частных лиц.

Напомним, "Страна" писала о смерти в этом году от ботулизма. Скончался мужчина, поевший консервы из свинины домашнего приготовления.

Ранее мы подробно рассказывали об опасности ботулизма.