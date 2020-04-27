Генеральный директор крупнейшей в России железорудной компании "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии. Несмотря на схожесть симптомов, коронавирус у него не обнаружили.

Об этом сообщили в пресс-службе "Металлоинвеста".

"Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им", - прокомментировал происшествие миллиардер Алишер Усманов, которому принадлежит холдинг.

Генеральный директор крупнейшей железорудной компании умер в возрасте 52 лет. Врачи поставили ему диагноз двусторонняя пневмония, последние дни он лечился при помощи аппарата вентиляции легких. Сделанный до этого тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Варичев занимал должность генерального директора компании с 2009 года.

Напомним, британский математик и создатель математической модели жизни Джон Конвей скончался от коронавируса на 82 году жизни.

Как сообщала "Страна", от вызванных коронавирусом осложнений в США скончался известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии 70-летний Стэнли Чера.

Он был госпитализирован с Covid-19 еще 24 марта. Известно, что он был близким другом президента Дональда Трампа. В конце марта президент США упомянул о каком-то своем дуге, который боролся с коронавирусом и впал в кому. Считают, что он имел в виду Стэнли Чера.