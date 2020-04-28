Статистика коронавируса преодолела новый психологический барьер - число заболевших в мире превысило отметку в три миллиона человек. Из них почти один миллион - жители США.

В Украине инфицированы 9009 человек. Граждан ждет минимум две недели карантина - до 11 мая. Но, скорее всего, это время будет сложным не только с точки зрения эпидситуации.

Свежий опрос показал, что количество украинцев, которые поддерживают ограничения, снизилось с 72% до 64%. Уменьшилось и число людей, не имеющих сбережений - с 39% до 47%.

Малый бизнес требует отменить карантин с 1 мая и грозит власти протестами. Фермеры, которые не могут продавать урожай, начали перекрывать дороги. На их требования чиновники отреагировали и пообещали возобновить работу рынков - вопрос будет рассмотрен на заседании Кабмина.

Что происходит в Украине и мире на фоне эпидемии коронавируса 28 апреля - следите в нашем материале, он обновляется.

08:30 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко что первые ИФА-тестирования (иммуноферментная диагностика - Ред.) на наличие у украинцев антител к Covid-19 начнутся в Одесской и Сумской областях.

08:07 В соцсетях комментируют вчерашний скандал с рестораном нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который тайно работает "для своих".

"Тысячи бизнесов закрылись - десятки тысяч людей сидят без работы.

Вы ловите мужика за купание в Днепре.

Вы штрафуете кафе за вынос кофе.

Вы не даёте работать фермерским рынкам - даже в ограниченном режиме.

И вы всей фракцией Слуги Народа каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем.

Вся страна сидит 44 дня в карантине, по всему городу висят объявления про аренду помещений там, где ещё месяц назад работали пиццерии и кафе, а вы - будучи депутатами СН, высшими руководителями Офиса Президента и членами команды Зеленского харчуетесь в работающем для вас ресторане.

Не дома

Не по доставке.

Не на вынос.

А ещё вы выкручиваетесь глядя в глаза - врёте и делаете вид, что это не вы.

Власть!

А теперь услышьте.

Начиная с сегодняшнего дня, вы не имеете никакого права обвинять простых людей по всей стране , что они не соблюдают карантин.

Вы жируете

Вы празднуете

Вы не соблюдаетесь карантин.

Вы не Слуги Народа - вы обыкновенные уроды, которые дорвались до власти - считаете всех нас лохами, а себя хозяевами этой жизни.

Именно такая несправедливость - когда вам можно ВСЁ, а нам всем - закон, станет вашим приговором", - пишет предприниматель Алексей Давиденко.

08:00 Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что новая вспышка коронавируса может случиться через неделю - когда закончится инкубационный период у заразившихся во время Пасхи.

"Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней", - заявил Ляшко.

07:57 Госстат опубликовал данные, от каких болезней умирают украинцы. Интересно сравнить их с Сovid-19. От него за март-апрель умерли 220 человек.

При этом за январь-февраль только от гриппа и пневмонии умерли 1326 человек. А от рака - 13 451 человек.

То есть неплохо, что власти борются с коронавирусом. Плохо, что пока куда больше людей умирает от других заболеваний - но никто не делает из этого национальную катастрофу.

07:55 Глава ВОЗ говорит, что пандемия коронавируса завершится нескоро.

07:51 Чем краснуха отличается от covid-19. Инфографика от Минздрава.

07:48 В пятницу, как мы уже рассказывали, власти планируют открыть рынки в Украине. Интересно, что контролем соблюдения карантина там теперь будут заниматься не местные власти, а Госпотребслужба. То есть Киев напрямую. За нарушения рынок сразу будут закрывать на неделю.

Учитывая, что рынки де-факто контролирует местная власть, то можно себе представить, какой коррупционный интерес это будет создавать для чиновников Госпотребслужбы.

07:45 Дональд Трамп не исключил, что США выдвинут Китаю финансовые претензии за коронавирус.

07:42 Десятка стран по смертельным случаям за 27 апреля. И по заболевшим, и умерших за вчера ухудшила свои позиции Франция.

07:39 ТОП-10 стран по новым случаям covid-19 за вчерашний день. В России при самом высоком после США приросте заболевших - относительно небольшое общее число случаев.

07:30 Итак, количество заболевших в мире превысило три миллиона. Зато выздоровевших - приближается к миллиону.