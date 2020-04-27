Под Офисом президента Украины состоялась анонсированная ранее акция протеста против завершения следствия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Ее участники, прямо нарушившие запрет массовых собраний во время карантина, потребовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.

На Банковую пришли несколько десятков человек. Напротив входа в Офис они разместили плакат с надписью: "Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?".

Собравшихся возмутило, что следствие завершено без показаний ключевого фигуранта Алексея Левина и считают, что таким образом СБУ и Офис генпрокурора "сливают" дело.

Пришедшая на акцию адвокат Евгения Закревская заявила, что прокуратура действует не в интересах расследования. Ее мотивы "сильно совпадают" с желанием защиты Левина и Мангера. Защита последнего не раз настаивала на передаче дела, каким оно есть.

В разгар акции к участникам и журналистам вышли пресс-секретарь президента Юлия Мендель и прокурор Андрей Сенюк.







Акция завершилась тем, что активисты зажгли файеры и начали скандировать: "Венедиктову в отставку!".

Позже они собрались под стенами дома генпрокурора и повторили свои требования о ее отставке.

Как писала "Страна", адвокат Мангера выразил удовлетворение тем, что следствие завершено в день 50-летия его подзащитного.

Мы также приводили информацию о том, что Левин рассматривал два варианта нападения на Гандзюк: планировал переломать ей все конечности или облить ее серной кислотой.