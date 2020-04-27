В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьковском военном госпитале) выявлено массовое заражение коронавирусом. COVID-19 заболели 14 человек.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом рассказал глава облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире UA:Харків.

Из заболевших 8 людей - это врачи больницы, еще один медик - прикрепленный, который находится в командировке, а также 5 пациентов. Среди последних двое - военные пенсионеры, в том числе и 82-летний.

У некоторых болезнь протекает бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.

В целом в Харьковской области растет заболеваемость среди медиков - их больше четверти заболевших.

Как писала "Страна", вспышку коронавируса ранее выявили в психиатрической больнице в Харьковской области.

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