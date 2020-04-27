Расположенный в центре Киева ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.

Соответствующее расследование провели журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Так, на опубликованных кадрах видно, что в ресторан поочередно заходят люди. Среди них удалось узнать нардепа Антона Яценко, бизнес-партнера Игоря Коломойского и помощника народного депутата правящей партии Павла Куфтырева, нынче депутата, а ранее сценариста "Квартала 95" Александра Кабанова, менеджера "Метинвеста" Виталия Киселя, первого заместителя главы ОП и бывшего продюсера "Квартала 95" Сергея Трофимова, а также депутата Игоря Негулевского.

Когда журналисты попытались заказать столик в ресторане, им ответили, что не работают. Когда Яценко задали вопрос, о том, что он делал в ресторане, тот ответил: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан". Однако поначалу он отрицал факт визита.

В то же время Тищенко отрицает, что ресторан "Велюр" принадлежит ему. На уточняющий вопрос журналистов он ответил: "Это вопрос не ко мне".

Ресторан Тищенко работает в самом разгаре. Но не для всех. Видео. Видео: YouTube / "Наши деньги с Денисом Бигусом"

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал День памяти о трагедии на ЧАЭС праздником, и призвал не забыть поздравить ликвидаторов последствий крупнейшей техногенной катастрофы.

Как сообщала "Страна", в партии "Слуга народа" после воскресного заседания парламентской фракции разгорелся скандал. Народный депутат Николай Тищенко набросился на Александра Куницкого за то, что тот якобы слил фото с совещания фракции на Telegram-канал "Темный рыцарь".

Также "Страна" писала, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко полагает, что украинку, которая отказалась от эвакуации из Уханя из-за запрета брать с собой собаку, не пускали на борт самолета с питомцем, так как животное может быть носителем вируса.