Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков.

МОЗ подготовило соответствующее постановление и правила работы рынков.

Глава ведомства опубликовал эти правила в своем Facebook.

По словам Степанова, сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, что в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", - написал министр.

Согласно инфографике МОЗ, для возобновления работы рынков необходимо соблюдать следующие условия:

допускать работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах;

проводить обязательный бесконтактный температурный скрининг;

на каждом входе на рынок поставить антисептики;

на 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя;

проводить дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа;

убирать и дезинфицировать все помещения в конце каждого рабочего дня;

следить за отсутствием стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

расстояние между рабочими местами продавцов должно быть не менее трех метров;

между продавцами и покупателями установить защитные экраны.

Ранее "Страна" писала, что в Украине нарастают протестные акции против закрытия рынков.

Кроме фермеров и работников рынков, снять карантин также требуют предприниматели. Как мы сообщали, они грозят протестами.