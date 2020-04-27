Замеры температуры и дезинфекция каждые 3 часа. Минздрав объявил на каких условиях рынки могут возобновить работу
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков.
МОЗ подготовило соответствующее постановление и правила работы рынков.
Глава ведомства опубликовал эти правила в своем Facebook.
По словам Степанова, сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, что в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.
"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", - написал министр.
Согласно инфографике МОЗ, для возобновления работы рынков необходимо соблюдать следующие условия:
- допускать работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах;
- проводить обязательный бесконтактный температурный скрининг;
- на каждом входе на рынок поставить антисептики;
- на 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя;
- проводить дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа;
- убирать и дезинфицировать все помещения в конце каждого рабочего дня;
- следить за отсутствием стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
- расстояние между рабочими местами продавцов должно быть не менее трех метров;
- между продавцами и покупателями установить защитные экраны.
Ранее "Страна" писала, что в Украине нарастают протестные акции против закрытия рынков.
Кроме фермеров и работников рынков, снять карантин также требуют предприниматели. Как мы сообщали, они грозят протестами.