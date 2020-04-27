Максим Степанов. Фото: Facebook/ maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков.

МОЗ подготовило соответствующее постановление и правила работы рынков.

Глава ведомства опубликовал эти правила в своем Facebook.

По словам Степанова, сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, что в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требования функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", - написал министр.

Скриншот из Facebook Максима Степанова

Согласно инфографике МОЗ, для возобновления работы рынков необходимо соблюдать следующие условия:

  • допускать работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах;
  • проводить обязательный бесконтактный температурный скрининг;
  • на каждом входе на рынок поставить антисептики;
  • на 10 квадратных метров должно быть не более одного покупателя;
  • проводить дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа;
  • убирать и дезинфицировать все помещения в конце каждого рабочего дня;
  • следить за отсутствием стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
  • расстояние между рабочими местами продавцов должно быть не менее трех метров;
  • между продавцами и покупателями установить защитные экраны.

Инфорграфика МОЗ о правилах работы рынков

Ранее "Страна" писала, что в Украине нарастают протестные акции против закрытия рынков

Кроме фермеров и работников рынков, снять карантин также требуют предприниматели. Как мы сообщали, они грозят протестами.

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