Владимир Слончак, которого уволили с должности заместителя мэра Киева Виталия Кличко после инцидента с патрульными полицейскими и сообщили о подозрении в нападении на патрульного, рассказал свою версию инцидента.

По его словам, правоохранители превысили свои должностные полномочия, а он не смог сдержать эмоции, однако на полицейского не нападал.

"Что касается печально известных событий.

Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!

Несмотря на все - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность", - написал Слончак у себя в Facebook.

Напомним, автомобиль Mercedes чиновника остановили из-за выключенных фар ночью на улице Льва Толстого в центре Киева. За рулем автомобиля находилась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. Пассажир и владелец автомобиля начал в грубой форме спорить с патрульными по поводу оснований для остановки, после чего набросился на одного из сотрудников полиции.

Видео нападения Слончака на сотрудника полиции опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook. Патрульного госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга.

Однако, по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, после того, как Слончак ударил в лицо инспектора УПП в Киеве старшего лейтенанта полиции Мишуру, 1982 г.р., медицинская помощь полицейскому была оказана без госпитализации.

В итоге на Слончака надели наручники и доставили в участок. Полиция открыла уголовное производство в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.