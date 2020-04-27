ЦОЗ опубликовал карту распространения коронавируса по областям Украины на 27 апреля
Украинцам показали обновленную карту распространения коронавирусной инфекции по областям. Так, по состоянию на 27 апреля в стране зафиксировано 9 009 случаев заражения и 220 летальных.
В понедельник, 27 апреля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал карту распределения количества больных Covid-19 по регионам:
- Винницкая область - 398 случаев (64 выздоровели)
- Волынская область - 254 случая (49 выздоровели)
- Днепропетровская область - 319 случаев (13 выздоровели)
- Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)
- Житомирская область - 351 случай (10 выздоровели)
- Закарпатская область - 375 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская область - 204 случая (39 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 761 случай (66 выздоровели)
- Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)
- Кировоградская область - 337 случаев (54 выздоровели)
- Львовская область - 358 случаев (57 выздоровели)
- Луганская область - 29 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская область - 115 случаев;
- Одесская область - 240 случаев (9 выздоровели)
- Полтавская область - 173 случая (14 выздоровели)
- Ровенская область - 522 случая (46 выздоровели)
- Сумская область - 95 случаев (48 выздоровели)
- Тернопольская область - 612 случаев (70 выздоровели)
- Харьковская область - 196 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская область - 88 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая область - 72 случая (16 выздоровели)
- Черкасская область - 267 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая область - 1375 случаев (60 выздоровели)
- Черниговская область - 35 случаев (4 выздоровели).
Всего в стране подтверждено 9 009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 6 176 пациентов, из них 490 детей и 1 455 врачей. Госпитализированы были 2 833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 пациентов, в том числе один ребенок. Умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших более 80% составляют люди в возрасте более 50 лет.
Отмечается, что в целом уже 864 украинца успешно преодолели болезнь и сдали повторній тест на коронавирус. Всего в Украине провели 93 519 ПЦР-тестов.
Напомним, в Центре общественного здоровья напомнили о необходимости делать прививки и не отступать от графика даже несмотря на каранатин.
Как сообщала "Страна", в Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.