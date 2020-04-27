Украинцам показали обновленную карту распространения коронавирусной инфекции по областям. Так, по состоянию на 27 апреля в стране зафиксировано 9 009 случаев заражения и 220 летальных.

В понедельник, 27 апреля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал карту распределения количества больных Covid-19 по регионам:

Винницкая область - 398 случаев (64 выздоровели)

Волынская область - 254 случая (49 выздоровели)

Днепропетровская область - 319 случаев (13 выздоровели)

Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская область - 351 случай (10 выздоровели)

Закарпатская область - 375 случаев (30 выздоровели)

Запорожская область - 204 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 761 случай (66 выздоровели)

Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)

Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)

Кировоградская область - 337 случаев (54 выздоровели)

Львовская область - 358 случаев (57 выздоровели)

Луганская область - 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 240 случаев (9 выздоровели)

Полтавская область - 173 случая (14 выздоровели)

Ровенская область - 522 случая (46 выздоровели)

Сумская область - 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская область - 612 случаев (70 выздоровели)

Харьковская область - 196 случаев (15 выздоровели)

Херсонская область - 88 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая область - 72 случая (16 выздоровели)

Черкасская область - 267 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая область - 1375 случаев (60 выздоровели)

Черниговская область - 35 случаев (4 выздоровели).

Всего в стране подтверждено 9 009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 6 176 пациентов, из них 490 детей и 1 455 врачей. Госпитализированы были 2 833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 пациентов, в том числе один ребенок. Умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших более 80% составляют люди в возрасте более 50 лет.

Отмечается, что в целом уже 864 украинца успешно преодолели болезнь и сдали повторній тест на коронавирус. Всего в Украине провели 93 519 ПЦР-тестов.

Напомним, в Центре общественного здоровья напомнили о необходимости делать прививки и не отступать от графика даже несмотря на каранатин.

Как сообщала "Страна", в Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.