Пандемия коронавируса препятствует проведению кампаний в разных странах по вакцинированию детей от прочих заболеваний. Прививки пропустят миллионы детей.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил 27 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, каждый год вакцинируется более 116 млн детей. Это 86% от всех детей, рождающихся в мире. До сих пор прививками не были охвачены более 13 млн детей. Из-за COVID-19 это число может значительно вырасти, предупредил глава ВОЗ.

"Дети могут сталкиваться со сравнительно низким риском тяжелого течения и летального исхода от COVID-19, но им грозит значительный риск этого от других болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин", - сказал Гебрейесус на брифинге.

Он сказал, что из-за коронавируса пришлось приостановить вакцинацию против полиомиелита. А в некоторых странах плановые вакцинации либо остановили, либо сократили их масштаб.

"С началом сезона гриппа в Южном полушарии крайне необходимо, чтобы все получили прививки от сезонного гриппа", - сказал глава ВОЗ.

Он посетовал на то, что ситуацию усугубляет страх родителей перед COVID-19, мешающий им отвести детей на вакцинацию, а также "ложь и дезинформация" о вакцинировании.

Кроме того, Гебрейесус упомянул данные Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), согласно которым уже 21 стране с низким и средним уровнем доходов не хватает вакцин из-за перекрытия границ.

"К настоящему времени 14 поддерживаемых GAVI кампаний по вакцинации против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита были приостановлены. Они могли бы дать иммунитет более чем 13 млн человек", - констатировал Гебрейесус.

Он сказал, что это чревато смертями детей, и призвал международное сообщество финансировать GAVI.

Отдельно глава ВОЗ упомянул малярию: COVID-19, по его словам, может повредить профилактическим мероприятия против этой болезни в 41 стране Африки. При худшем сценарии это может повлечь удвоение количества летальных исходов от заболевания малярией.

Ранее о том же говорили в Украине: несмотря на эпидемию коронавируса нужно помнить о важности прививок и соблюдать их график.

"Страна" публиковала памятку о прививках для родителей.