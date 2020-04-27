Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на границе с аннексированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак", - говорится в сообщении.

Так, СБУ проверила информацию об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактах с ФСБ РФ. СБУ рекомендует воздержаться от поездок в РФ.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не выполняли преступных задач иностранного государства, иностранной организации или их представителей, не совершали никаких действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Как сообщала "Страна", ранее ФСБ пыталась завербовать топ-офицера ВМС Украины.

Также в СБУ заявили, что ФСБ пыталась завербовать экс-милиционера, учителя и сотрудника "Укроборонпрома".