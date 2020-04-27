Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович во вторник должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований. Допрос будет касаться дела о воровстве средств при подготовке банкета на форуме, посвященном 85-й годовщине голодомора.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Правда, в комментарии агентству главный декоммунизатор о банкете почему-то не упомянул, заявив, что его обвиняют в организации самого форума.

"ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" по случаю 85-й годовщины голодомора в 2018 году как злоупотребление служебным положением, что грозит 5-8 годами тюрьмы", - сказал Вятрович.

Он добавил, что сегодня Шевченковский районный суд Киева отклонил его жалобу на бездействие ГБР, которое отказалось внести в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения о возможном уголовном правонарушении главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы.

Вятрович также напомнил, что 23 апреля этот же суд удовлетворил аналогичную жалобу о бездействии СБУ, обязал Службу внести эту информацию в Реестр и начать расследование о возможной государственной измене Ермака и Кучмы.

Как писала "Страна", Вятровича подозревают в хищении около полумиллиона гривен на форуме по поводу дня голодомора.

Ранее мы публиковали фото и видео блюд на банкете в честь 85-летия голодомора.