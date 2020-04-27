В поселке Заря Ровенской области, где зафиксировали вспышку коронавируса, ограничили въезд и выезд из населенного пункта. Решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.

"В настоящее время количество больных COVID-19 в населенном пункте составляет 28 человек. Четыре человека госпитализированы, у 24-х - легкое или среднее состояние тяжести. С сегодняшнего дня начинают устанавливать блокпосты. К работе в составе КПП привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они будут проверять температуру, проводить информационно-разъяснительную работу, дезинфицировать транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства", - указано в сообщении.

На местных дорогах населенного пункта с 20:00 до 08:00 передвигаться разрешат только специальному транспорту. Чтобы лишить жителей поселка необходимости покидать свои дома, гражданам будут поставлять гуманитарную помощь. Для тех, чей маршрут пролегал через Зарю, рекомендуют изменить свой маршрут или, если нет такой возможности, проехать через село транзитом без остановок.

Как известно, по состоянию на 27 апреля в Ровенской области известно о 522 случаях заражения. До какого периода продлятся ограничения в поселке Заря, неизвестно.

Напомним, в Ровенской области зафиксировали 22 новых случая заболевания Covid-19, в том числе у трех медработников. Всего в области 341 случай заболевания коронавирусом. Из них 11 летальных и 21 человек выздоровел.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области житель Старого Села предложил полицейским вместе отпраздновать Пасху. Получив отказ он попытался сжечь их служебный автомобиль. Один правоохранитель при этом получил ожог ноги.