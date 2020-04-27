Выход новых смартфонов iPhone 12 от Apple задержится, презентацию в сентябре отменили из-за коронавируса, а также снижении глобального спроса на смартфоны.

Руководство Apple рассматривает возможность анонса флагманских девайсов с задержкой в месяц.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Задержка связана с нарушениями в цепочке поставок компонентов в Азии и ослаблением глобального спроса на смартфоны из-за пандемии коронавируса. Источники считают, что запланированная на сентябрь презентация линейки iPhone 12 будет сорвана. Руководство Apple рассматривает возможность анонса флагманских девайсов с задержкой в месяц.

Apple также пересмотрит свои планы на количество произведенных смартфонов в 2021 году. Инсайдеры сообщили, что из-за увеличения количества заказов на сборку девайсов от других производителей американская компания может произвести на 20 процентов меньше iPhone, чем планировалось ранее. Снижение темпов производства предварительно намечено с июля по декабрь 2021 года.

The Wall Street Journal полагает, что осенью Apple представит четыре смартфона. Топовые версии устройств, кроме поддержки 5G и новейшего чипа A14, получат сенсор LiDAR, которым ранее была укомплектована основная камера планшета iPad Pro.

Ранее Франция оштрафовала Apple на 25 млн евро за медленные iPhone.