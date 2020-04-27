В общежитии Петропавловской Борщаговки под Киевом новая вспышка коронавируса
В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области зафиксирован случай массового заражения коронавирусом. В общежитии, где проживает 152 человека, у семи обитателей подтвержден COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Общежитие, в котором в основном проживают иностранные студенты, расположено по улице Бархатной, 18-А. Это 20-этажное здание с блочной системой, принадлежащее частному вузу.
Как выяснилось, заболели 6 студентов и комендант общежития.
Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса у него раньше не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест. За сутки подтвердился положительный результат.
В воскресенье врачи начали тестировать его контактных лиц. На сегодня проверили уже 20 человек. Тестирование продолжается.
В общежитии приняты стандартные противоэпидемические меры:
- ограничен доступ в здание посторонних лиц;
- ограничены передвижения между этажами;
- ежедневно проводится температурный скрининг всех жителей;
- проведена дезинфекция помещений;
- Киево-Святошинской райгосадминистрации поручено установить на входе санитарно-карантинный пункт.
Согласно решению Кабинета министров Украины, общежитие определено изолятором.
"Благодаря своевременному вмешательству ситуацию в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка держим на контроле. Принимаем все необходимые меры. Постоянно привлекаем внимание власти на местах к необходимости тщательного контроля текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в местах массового проживания людей", - сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
Общежития не в первый раз становятся очагами массового заражения. Как сообщала "Страна", вспышку коронавируса выявили в общежитии Запорожья.
Также мы писали о массовом заражении в общежитии города Вишневое Киевской области.