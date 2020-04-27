В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области зафиксирован случай массового заражения коронавирусом. В общежитии, где проживает 152 человека, у семи обитателей подтвержден COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Общежитие, в котором в основном проживают иностранные студенты, расположено по улице Бархатной, 18-А. Это 20-этажное здание с блочной системой, принадлежащее частному вузу.

Как выяснилось, заболели 6 студентов и комендант общежития.

Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса у него раньше не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест. За сутки подтвердился положительный результат.

В воскресенье врачи начали тестировать его контактных лиц. На сегодня проверили уже 20 человек. Тестирование продолжается.

В общежитии приняты стандартные противоэпидемические меры:

ограничен доступ в здание посторонних лиц;

ограничены передвижения между этажами;

ежедневно проводится температурный скрининг всех жителей;

проведена дезинфекция помещений;

Киево-Святошинской райгосадминистрации поручено установить на входе санитарно-карантинный пункт.

Согласно решению Кабинета министров Украины, общежитие определено изолятором.

"Благодаря своевременному вмешательству ситуацию в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка держим на контроле. Принимаем все необходимые меры. Постоянно привлекаем внимание власти на местах к необходимости тщательного контроля текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в местах массового проживания людей", - сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Общежития не в первый раз становятся очагами массового заражения. Как сообщала "Страна", вспышку коронавируса выявили в общежитии Запорожья.

Также мы писали о массовом заражении в общежитии города Вишневое Киевской области.